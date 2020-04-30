Бичанина накажут за шутку о заложенной бомбе

30 Апр 2020 2020-04-30T17:01:30+03:00

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Прокуратура Бийска проверила решение о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который в шутку сообщил о бомбе, сообщает прокуратура Алтайского края.

В ходе проведенной проверки установили, что 1 апреля бийчанин из хулиганских побуждений сообщил заведомо ложную информацию о заложенной бомбе в жилом доме.

Решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ признали законным. Теперь мужчине грозит штраф от 200 тысяч до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев. Либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет.

- В настоящее время по уголовному делу осуществляются следственные действия и процессуальные мероприятия, проведение которых находится на контроле прокуратуры города, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU