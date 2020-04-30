Разгневанная рубцовчанка избила мужа раскаленным утюгом

30 Апр 2020 2020-04-30T06:20:42+03:00

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В Рубцовске 26 апреля во время ссоры жена несколько раз ударила мужа утюгом. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, сообщает vrubcovske.ru.

Мужчина рассказал, что во время распития спиртного повздорил с женой. В разгар ссоры разгневанная супруга трижды ударила его раскаленным утюгом.

Сразу после разъяснения обстоятельств пострадавшего увезли в травмпункт. Известно, что в результате случившегося он получил ожоги 5% тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU