Разгневанная рубцовчанка избила мужа раскаленным утюгом
В Рубцовске 26 апреля во время ссоры жена несколько раз ударила мужа утюгом. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, сообщает vrubcovske.ru.
Мужчина рассказал, что во время распития спиртного повздорил с женой. В разгар ссоры разгневанная супруга трижды ударила его раскаленным утюгом.
Сразу после разъяснения обстоятельств пострадавшего увезли в травмпункт. Известно, что в результате случившегося он получил ожоги 5% тела.
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ИСТОЧНИК KP.RU