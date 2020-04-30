Жительница Алтая хотела заработать на бирже и лишилась денег
20-летняя жительница Горно-Алтайска хотела заработать на фондовых биржах, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
В одном из популярных мессенжеров девушка увидела объявление, в котором представитель брокерской компании приглашал к сотрудничеству начинающих трейдеров. Связавшись с ним в социальной сети, горожанка узнала, что для участия в электронных торгах нужно внести 10 тыс. рублей.
Мужчина пообещал девушке высокий заработок при минимальных финансовых потерях. В случае успешных торгов, начинающий трейдер якобы должна была получить 200 тысяч рублей.
Горожанка согласилась и перевела на указанный счет стартовый взнос для участия. Через некоторое время представитель брокерской компании снова связался с ней и сообщил, что ее ставка сыграла, однако для того чтобы вывести денежные средства с биржи, необходимо внести еще один взнос.
После того как девушка отказалась, ее аккаунт в социальной сети добавили в черный список. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась за помощью в полицию.
- В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мошенника, - отмечают в ведомстве.
Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU