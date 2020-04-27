Коронавирус в Республике Алтай на 27 апреля 2020: новых случаев не зафиксировано
По состоянию на утро 27 апреля, в Республике Алтай не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждены 27 случаев: девять – в Турочакском районе, восемь – в Горно-Алтайске, шесть – в Онгудайском районе, четыре - в Усть-Коксинском районе.
Помимо этого, накануне, 26 апреля, еще пять постановлений о самоизоляции было вручено в республике. На домашнем карантине находится 376 человек. За их состоянием наблюдают медики. Лабораторно обследовано 6034 человека (6462 пробы).
В правительстве республики настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, на время отказаться от поездок в другие регионы и населенных пункты и не забывать пользоваться индивидуальными средствами защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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