Еще у более 50 человек на алтайском руднике подозревают коронавирус

24 Апр 2020 2020-04-24T04:30:27+03:00

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На Корбалихинском руднике в пригороде Змеиногосрка выявили еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Положительный результат показал анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра, сообщает пресс-служба правительства края.

Сейчас повторный анализ проводят в лаборатории Роспотребнадзора. Известно, что все работники предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вечером 23 апреля провел экстренное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, посвященное эпидемиологической ситуации на промплощадке Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и начальник управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко доложили, что на предприятии продолжается работа по определению круга контактных лиц с ранее заболевшими и их обследование.

Утром 24 апреля в ходе оперативного заседания краевого штаба решат, какие ограничительные меры введут в Змеиногорском районе.

Также Виктор Томенко проведет селекторное совещание с главами Змеиногорского, Курьинского, Локтевского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского районов и Рубцовска.

Напомним, по последним данным, в Алтайском крае в крае зарегистрировано 144 случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU