2020-04-20T09:18:41+03:00
Общество

Алтайские школьники стали победителями научного марафона

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В социальной сети ВКонтакте состоялся «Научный марафон» Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие алтайские школьники, которые интересуются естественными науками. По итогам онлайн-турнира, абсолютным победителем стал бийский воспитанник Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Центр работает при поддержке Сибирской генерирующей компании.

«Научный марафон» – это онлайн-соревнование, которое дает школьникам возможность погрузиться в науку дистанционно. В ходе турнира юные исследователи и разработчики смогли продемонстрировать свою эрудицию, знание истории, проявить креативность и смекалку, профессиональные навыки и способности к инженерно-техническому творчеству.

Такой онлайн-турнир проводился на площадке социальной сети во второй раз, и включал 10 конкурсных заданий. В этом году в марафоне приняли участие более 50 детей. Абсолютным победителем «Научного марафона» стал воспитанник Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Влад Черников.

На отлично справились с заданиями «Научного марафона» Фонда Андрея Мельниченко и другие алтайские школьники. Так, в состязании на знание биографии известных ученых лучше всего себя проявила Анна Медведева (Бийский филиал ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»). Успешнее всех с задачей по физике справился Михаил Дорофеев, воспитанник барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Призерами одного из заданий марафона – фотоконкурса «Юный ученый на каникулах», также стали школьники из краевой столицы: Михаил Бабаскин и Леонид Катаев.

Пока очные встречи с воспитанниками центров приостановлены, победители получили витруальные грамоты и медали. Позже они получат настоящие призы от Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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