ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%

20 Апр 2020 2020-04-20T06:23:18+03:00

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ВТБ начинает консультации, прием заявок и выдачу ипотеки в рамках новой программы госсубсидирования. Ставка по ней составит 6,5%, первоначальный взнос – от 20%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки.

- Сразу после заявления Президента России ВТБ начал работу над запуском новой программы, наша цель – обеспечить доступность льготной ипотеки для населения и спрос в секторе жилищного строительства в максимально сжатые сроки. Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления Правительства. Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации, – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU