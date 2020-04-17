Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: COVID-19 выявили у рабочего с рудника

17 Апр 2020 2020-04-17T19:11:47+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 17 апреля 2020 года, самые важные события

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили у сотрудника подрядной организации, работающей на промплощадке Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска.

Заболевший 1987 года рождения прибыл на рудник из Республики Башкортостан 31 марта, проживал в общежитии, сообщили в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Мужчину госпитализировали в «Змеиногорскую ЦРБ» 10 апреля с диагнозом «Внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19.

Роспотребнадзор по Алтайскому краю проводит противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц – 84 человека (72 человека по общежитию, 6 медицинских работников, 2 работника пищеблока, 2 сотрудника клининговой компании, 2 работника прачечной).

Выданы предписания в адрес «Шахтостроительного управления», «Змеиногорской ЦРБ» о проведении медицинского наблюдения, лабораторном обследовании контактных лиц, проведении заключительной дезинфекции в помещениях.

Губернатор края Виктор Томенко дал распоряжение минздраву контролировать всю группу контактных лиц, при необходимости направить медиков из краевого центра.

Принято решение изолировать контактных лиц на одном этаже общежития предприятия. Организовано питание, дезинфекция помещения, решены бытовые вопросы. Режим изоляции контролируется работниками правоохранительных органов.

В настоящее время общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае составляет 54 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU