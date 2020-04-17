2020-04-17T11:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Барнаула призвал горожан оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции

Глава города напомнил, что не следует покидать дома без крайней необходимости
САНТАЛОВ Константин
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Вячеслав Франк.Вячеслав Франк.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам. Он призвал жителей краевой столицы продолжать соблюдать режим самоизоляции и не пренебрегать мерами безопасности, сообщает мэрия города.

Глава Баранула напомнил, что не следует покидать дома без крайней необходимости. Если все-таки барнаульцы выходят на улицу, то нужно обеспечьте себя и своих близких индивидуальными средствами защиты, соблюдать дистанцию в магазинах и общественном транспорте.

Мэр призвал руководителей предприятий, продолжающих работу, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и жестко контролировать выполнение требований по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.

Глава Барнаула также напомнил и о запрете проведения массовых мероприятий в дни празднования Святой Пасхи, в том числе в храмах и церквях. Кроме того, мэр поблагодарил горожан за понимание.

-Дорогие друзья, в городе продолжаются все дезинфекционные мероприятия, ведется необходимая работа по недопущению широкого распространения коронавирусной инфекции. В этой работе задействованы тысячи людей: врачи, органы Роспотребнадзора, полиции, сотрудники краевой и муниципальной власти, службы жизнеобеспечения города, - сказал Вячеслав Франк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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