2020-04-17T11:56:16+03:00
Общество

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Барнауле: какого числа пройдет и почему переносят

Президент России сообщил о переносе шествия Бессмертного полка 2020 из-за угрозы коронавируса
САНТАЛОВ Константин
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Бессмертный полк в Барануле.Бессмертный полк в Барануле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Массовые мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, в том числе шествие Бессмертного полка переносят по всей стране из-за пандемии коронавируса. Барнаул также не стал исключением. Рассказываем, почему приняли решение перенести акцию и когда могут пройти памятные мероприятия.

О переносе Парада Победы, и других массовых мероприятий, готовящихся к 75-летию Великой Победы, 16 апреля сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что дата 9 Мая является святой для жителей всей нашей страны. Однако риски, связанные с эпидемией, пик которой в России еще не пройден, чрезвычайно высоки.

Владимир Путин обратился и к тем, кто ежегодно принимает участие в шествии Бессмертного полка. Глава государства сказал, что разделяет их чувства, ведь сам во время акции выходит в одном строю вместе со всеми. Он отметил, что 9 Мая своих героев будут чествовать в каждой семье.

В настоящее время неизвестно, на какую дату перенесли акцию Бессмертный полк 2020 в Барнауле. Может быть, шествие состоится 24 июня, когда в 1945 году состоялся первый Парад Победы в Москве или 3 сентября - в День окончания Второй Мировой войны.

Точная дата проведения акции Бессмертный полк будет известна, когда в России стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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