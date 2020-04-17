Перенос Парада Победы 2020 в Барнауле: какого числа пройдет и почему переносят

17 Апр 2020 2020-04-17T07:45:04+03:00

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Массовые мероприятия, готовящиеся в Барнауле к 75-летию Великой Победы, будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. Парад Победы 2020 в Барнауле также состоится позже из-за пандемии.

О необходимости такого непростого решения, переносе Парада Победы, 16 апреля лично сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что дата 9 Мая является святой для жителей всей нашей страны. Однако риски, связанные с эпидемией, пик которой в России еще не пройден, чрезвычайно высоки.

Своим распоряжением Владимир Путин перенес подготовку к Параду Победу и все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. Следовательно парады пройдут в другое время и в регионах, в том числе в Барнауле. Президент России не стал говорить, когда именно пройдут празднования, но заверил, что они точно состоятся.

В настоящее время неизвестно, на какую дату перенесли Парада Победы 2020 в Барнауле. Может быть, он состоится 24 июня, когда в 1945 году парадным маршем по Красной площади прошли советские воины-победители, или 3 сентября - в День окончания Второй Мировой войны.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции 16 апреля сообщил, что если будут приняты решения о переносе парадов в России, то наш край поступит также. Глава региона добавил, что даже если в мае режим самоизоляции снимут, времени на подготовку к празднику не останется.

- Несмотря на это, 2020 год продолжает оставаться для России годом Памяти и Славы. Мы это помним, мы чтим наших героев - то поколение советского народа, которое мужественно прошел эти испытания и сохранило страну, и передало ее наследникам, - сказал Виктор Томенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU