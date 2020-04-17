Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: 5 новых случаев заболевания COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T06:44:27+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 17 апреля 2020 года, самые важные события

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 5 новых случаев заболевания COVID-19. В настоящее время общее число инфицированных составляет 53 человека.

В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что из числа заболевших 37 человек – барнаульцы, 16 – жители других муниципальных образований края.

Отметим, что всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 6 детей. В географию распространения COVID-19 добавился город Камень-на-Оби, здесь вирус выявили у 2 человек.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по региону устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проводят заключительную дезинфекцию в очагах.

Есть и хорошие новости - за минувшие сутки выписали еще одного выздоровевшего, теперь их в Алтайском крае четверо.

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ИСТОЧНИК KP.RU