Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: 5 новых случаев заболевания COVID-19
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: за минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 5 новых случаев заболевания COVID-19. В настоящее время общее число инфицированных составляет 53 человека.
В Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщили, что из числа заболевших 37 человек – барнаульцы, 16 – жители других муниципальных образований края.
Отметим, что всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 6 детей. В географию распространения COVID-19 добавился город Камень-на-Оби, здесь вирус выявили у 2 человек.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по региону устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проводят заключительную дезинфекцию в очагах.
Есть и хорошие новости - за минувшие сутки выписали еще одного выздоровевшего, теперь их в Алтайском крае четверо.
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ИСТОЧНИК KP.RU