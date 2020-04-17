Число заболевших в Республике Алтай на 17 апреля 2020: выявлен второй случай

17 Апр 2020 2020-04-17T06:09:18+03:00

Последние новости о коронавирусе в Республике Алтай на 17 апреля 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Республике Алтай на 17 апреля 2020 года, самые важные события

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В Республике Алтай увеличилось число заболевших коронавирусом, на 17 апреля 2020 в регионе зарегистрировано уже двое заболевших. Первой стала жительница Онгудайского района, вторым заболевшим оказался ее супруг.

Ранее сообщалось, что к ним приезжали гости из соседнего региона. Как сообщает республиканский оперштаб по республике, оба пациента доставлены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Их состояние – удовлетворительное.

Проживающим с ними дочери и двум внукам также провели тест. Система показала отрицательный результат. Тем не менее, они помещены под карантин. Проводится обследование контактных лиц. Жителей просят оставаться дома.

- Мы никогда не питали никаких иллюзий и готовились к любым вариантам развития событий. С самого начала предпринимали упреждающие меры по профилактике: ввели режим самоизоляции, отказались от приема туристов и авиарейсов, проводили дезинфекцию, вели разъяснительную работу, - заявил глава региона Олег Хорохордин в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU