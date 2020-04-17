На Алтае мужчина жестоко убил приятеля

17 Апр 2020 2020-04-17T05:09:59+03:00

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В Майминском районе обнаружили тело 39-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

По предварительным данным, 15 апреля около 20 часов в помещении одного из жилых домов по улице Заречная в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай выпивали мужчины. Между 53-летним хозяином дома и его 39-летним гостем возник конфликт.

Злоумышленник схватил нож, клинком которого нанес приятелю не менее 2 ударов в область груди, причинив тем самым потерпевшему телесные повреждения несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени.

Подозреваемого задержали и допросили. Мужчина дал подробные показания, сознавшись в содеянном. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу об убийстве проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU