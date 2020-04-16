В Алтайском крае определили размер выплат медикам, работающим с заболевшими коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T14:24:02+03:00

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В Алтайском крае работники «скорой» и стационаров, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты, о которых говорил Президент 8 апреля, сообщает региональный минздрав.

Врачи «скорой помощи» получат по 50 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал и водители – по 25 тыс. рублей в месяц. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей в месяц. Из федерального бюджета на эти цели региону выделили 179,9 млн. рублей.

Дополнительно Алтайский край получил из федерального бюджета еще 91,5 млн. рублей, которые также пойдут на ежемесячные выплаты медработникам. Их размер зависит от средней зарплаты в крае. Сейчас она составляет 23 413 руб. Врачам скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений выплатят стимулирующие размером 80% от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу – 40%. В стационарах врачи получат – 100%, средние медработники - 50%, младший медперсонал - 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU