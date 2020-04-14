2020-04-14T05:50:47+03:00
Общество

Стало известно, как будут праздновать Пасху в Барнауле

Храмы закроют, но богослужение все же состоится
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Храмы закроют, но богослужение все же состоитсяХрамы закроют, но богослужение все же состоитсяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

19 апреля православные баранульцы будут праздновать Пасху. Трансляцию праздничного богослужения покажут по краевому телеканалу.

Как рассказала в пресс-службе Алтайской митрополии, телеканал «Катунь 24» покажет жителям Алтайского края Пасхальное ночное богослужение из Димитриевского храма Барнаула. Комментировать трехчасовую церемонию будут преподаватель Барнаульской духовной семинарии Степан Зайцев и ведущая телеканала Римма Минина.

Что касается остальных пасхальных мероприятий, то приобрести и возжечь свечи можно будет лишь на улице. Там же будут и освящать пасхальные угощения.

- Где это возможно пасхальные богослужения будут озвучены на прихрамовую территорию, где можно совершать молитвы, если храм не позволяет вместить большого количества людей, - отметили в митрополии.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале, на сайте, в Яндекс-Эфире и в группах в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 14 апреля 2020: тяжелая пневмония, новые больные и штрафы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года, самые важные события (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле пропал 13-летний подросток
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек
Жители Новосибирска похитили мужчину и сделали из него раба
Дорожники продолжают санитарную очистку города
Барнаульский завод срочно ищет работников на гособоронзаказы
На Алтае возобновляет работу краевой архив
В Алтайском крае продается трехэтажный дом с родником и карпом
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Барнауле изменится движение трамваев из-за ремонта путей
У «Наследников Ползунова» начинаются дистанционные занятия
Барнаульский водитель засмотрелся на дезинфекцию улиц и попал в аварию
Живите дома: «Ростелеком» c партнерами из Барнаула объявили пасхальный онлайн-квест
Стало известно, как будут праздновать Пасху в Барнауле
Две пенсионерки погибли из-за соседа-алкоголика
В Бийске проводят дезинфекцию остановок