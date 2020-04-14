Стало известно, как будут праздновать Пасху в Барнауле
19 апреля православные баранульцы будут праздновать Пасху. Трансляцию праздничного богослужения покажут по краевому телеканалу.
Как рассказала в пресс-службе Алтайской митрополии, телеканал «Катунь 24» покажет жителям Алтайского края Пасхальное ночное богослужение из Димитриевского храма Барнаула. Комментировать трехчасовую церемонию будут преподаватель Барнаульской духовной семинарии Степан Зайцев и ведущая телеканала Римма Минина.
Что касается остальных пасхальных мероприятий, то приобрести и возжечь свечи можно будет лишь на улице. Там же будут и освящать пасхальные угощения.
- Где это возможно пасхальные богослужения будут озвучены на прихрамовую территорию, где можно совершать молитвы, если храм не позволяет вместить большого количества людей, - отметили в митрополии.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале, на сайте, в Яндекс-Эфире и в группах в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU