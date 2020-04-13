Стало известно, сколько алтайских семей претендуют на получение выплаты на детей до трех лет

13 Апр 2020 2020-04-13T05:08:51+03:00

38 тысяч семей претендуют на выплаты на детей до трех лет Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае 38 тысяч семей претендуют на выплаты на детей до трех лет. С апреля по июнь они будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка этого возраста.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, выплата полагается семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года.

- Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи, - отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов.

По словам Трофимова, управления Фонда постараются сделать все, чтобы проинформировать семьи о праве на выплаты. Для обращения в Фонд у них есть почти шесть месяцев: заявления будут приниматься до 1 октября. Подать заявление можно в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU