Стало известно, сколько алтайских семей претендуют на получение выплаты на детей до трех лет
В Алтайском крае 38 тысяч семей претендуют на выплаты на детей до трех лет. С апреля по июнь они будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка этого возраста.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, выплата полагается семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года.
- Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи, - отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов.
По словам Трофимова, управления Фонда постараются сделать все, чтобы проинформировать семьи о праве на выплаты. Для обращения в Фонд у них есть почти шесть месяцев: заявления будут приниматься до 1 октября. Подать заявление можно в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 13 апреля 2020: трое человек выздоровели, в школах начинается удаленка
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 13 апреля 2020 года, самые важные события (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU