Студенты АлтГТУ - в числе победителей международной олимпиады

10 Апр 2020 2020-04-10T09:59:47+03:00

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Студенты второго курса направления "Программная инженерия" факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Николай Стойко и Олег Целебровский достойно выступили во втором (заключительном ) туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине "математика".

Николай стал обладателем золотой медали, а Олег удостоен серебряной медали. Отличные знания на олимпиаде по дисциплине "физика" показала студент Рубцовского индустриального института, филиала АлтГТУ Виктор Бондарев. Он также удостоен золотой медали.

Николай Стойко

Второй (заключительный) тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады проводился в форме компьютерного on-line тестирования по дисциплинам: "Физика", "Химия" - 27 марта, "Математика" - 28 марта 2020 года.

Всего во втором туре Интернет-олимпиады приняли участие 1518 студентов из 165 вузов и филиалов вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Туркменистана.

По дисциплине "Физика" во втором туре Интернет-олимпиады приняли участие 429 студентов из 104 вузов, по дисциплине "Химия"— 395 студентов из 92 вузов, по дисциплине "Математика" — 694 студентов из 140 вузов.

Полный список победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU