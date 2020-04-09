Газовые баллоны раскатились по дороге в Барнауле в результате ДТП
В четверг, 9 апреля, в Барнауле грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП, в результате чего опасный груз раскатился по дороге. На месте работали спецслужбы: ДПС, скорая помощь и спасатели.
Об аварии сообщила подписчица «Инцидент Барнаул» Анастасия. По её словам, ДТП произошло на пересечении улиц Северо-Западная и 80-ой Гвардейской Дивизии.
- После столкновения один из автомобилей перевернулся на бок и из кузова на проезжую часть выпали газовые баллоны. Движение трамваев заблокировано, - рассказала свидетельница происшествия.
В Госавтоинспекции по Барнаулу факт аварии подтвердили. Авария произошла в результате столкновения Daewoo Nexia под управлением мужчины 2000 года рождения, и ISUZU под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП второй вышеназванный автомобиль перевернулся, обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU