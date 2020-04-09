Газовые баллоны раскатились по дороге в Барнауле в результате ДТП

9 Апр 2020 2020-04-09T14:44:23+03:00

На месте работали спецслужбы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

К счастью, в аварии никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 апреля, в Барнауле грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП, в результате чего опасный груз раскатился по дороге. На месте работали спецслужбы: ДПС, скорая помощь и спасатели.

Об аварии сообщила подписчица «Инцидент Барнаул» Анастасия. По её словам, ДТП произошло на пересечении улиц Северо-Западная и 80-ой Гвардейской Дивизии.

- После столкновения один из автомобилей перевернулся на бок и из кузова на проезжую часть выпали газовые баллоны. Движение трамваев заблокировано, - рассказала свидетельница происшествия.

В Госавтоинспекции по Барнаулу факт аварии подтвердили. Авария произошла в результате столкновения Daewoo Nexia под управлением мужчины 2000 года рождения, и ISUZU под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП второй вышеназванный автомобиль перевернулся, обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае продлят просроченные права и паспорта на три месяца

Штрафовать за просрочку никто не будет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU