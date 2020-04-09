2020-04-09T11:38:37+03:00
Общество

На Алтае продлят просроченные права и паспорта на три месяца

Штрафовать за просрочку никто не будет
Иван ОЛЕКСЮК
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В ГУ МВД России по Алтайскому краю заверили, что водители с истекшим сроком удостоверения могут уже спокойно управлять автомобилем – штрафовать их никто не будет.В ГУ МВД России по Алтайскому краю заверили, что водители с истекшим сроком удостоверения могут уже спокойно управлять автомобилем – штрафовать их никто не будет.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции врачи отменили плановых пациентов – ни тебе зубы полечить, ни справку от нарколога или психиатра оформить – даже если права просрочены, а ездить дальше как-то надо.

- Пока карантин, справок не даем, звоните после карантина, мы не принимаем по таким вопросам, - посочувствовали в регистратуре на Луговой, где находится барнаульский психоневрологический диспансер.

Проблема решилась после заявление Владимира Путина о необходимости автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца. Сейчас правительство должно выработать соответствующий механизм.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю заверили, что водители с истекшим сроком удостоверения могут уже спокойно управлять автомобилем – штрафовать их никто не будет.

Какие еще документы не нужно оформлять лично?

Для выплат по 5 тыс. рублей на детей от трёх до семи лет. Не нужно будет предоставлять справки о доходах. Речь идет о семьях, которые имеют право на материнский капитал.

- Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи, - заявил президент.

Также выплаты по безработице будут оформляться максимально упрощенно и дистанционно. Речь идет о тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта. В апреле, мае и июне им выплатят пособие по безработице автоматически по верхней планке в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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