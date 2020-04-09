Больницы в Барнауле для больных коронавирусом: детей будут отправлять в Центр охраны материнства и детства
Центр охраны материнства и детства задействуют в качестве больницы в Барнауле для больных коронавирусом детей. Как сообщили в минздраве Алтайского края, инфекционный госпиталь начнут заполнять, если в регионе будет выявлено больше пяти зараженных детей.
Сейчас в Алтайском крае официально подтвержден коронавирус у двух детей, шести и 11 лет. Они госпитализированы в специализированные боксы Городской больницы №11. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
Готовность госпиталя накануне проверили специалисты администрации Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, минздрава, Росздравнадзора. Госпиталь развернут в отдельно стоящем четырехэтажном здании по улице Попова, 31, он будет рассчитан на 108 коек, 15 из них – реанимационные, 16 - в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Детей, которые с другими заболеваниями проходят лечение в Центре, в течение двух дней выпишут домой, либо переведут в Детскую городскую больницу №1 Барнаула.
- На данный момент инфекционный госпиталь АККЦОМД в полном объеме обеспечен аппаратами искусственной вентиляции легких (их 15, а всего в центре имеются 42 аппарата ИВЛ) и кислородными концентраторами, - рассказали в министерстве.
Штат сотрудников для госпиталя полностью сформирован, составлены пофамильные списки. Медперсонал разместится в отдельном трехэтажном здании на территории центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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