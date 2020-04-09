2020-04-09T11:31:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля 2020: трое новых зараженных

Стали известны последние данные по поводу распространения коронавируса в Барнауле
БОРЗОВ Денис
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Сводка за 9 апреля российского штаба по борьбе с коронавирусомСводка за 9 апреля российского штаба по борьбе с коронавирусом
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля 2020: в Алтайском крае трое новых зараженных инфекцией. Об этом сообщили в федеральном штабе по противодействию распространения коронавируса.

В местном оперативном штабе эту информацию пока не подтвердили. По данным управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, в российский штаб по борьбе с коронавирусом информация поступает от федерального Роспотребнадзора.

По последним новостям на 9 апреля 2020 о коронавирусе в Барнауле, пожилая пациентка, которая находилась в тяжелом состоянии, идет на улучшение. Она подключена к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, ранее в сводке алтайского штаба по борьбе с коронавирусом говорили о 18 заболевших COVID-19. За 8 апреля было выявлено шесть новых инфицированных - большинство по контакту с уже зараженными людьми. Всего в регионе обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований.

Оперативный штаб региона призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать требования по самоизоляции, выполнять меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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