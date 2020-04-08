2020-04-08T12:04:18+03:00
Общество

Житель Алтайского края печатает на 3D-принтере маски из “морковного” пластика

Защитные средства безопасны и стоят недорого.
САНТАЛОВ Константин
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Мака, которую сделал бийчанин. Фото Александра Иноземцева.Мака, которую сделал бийчанин. Фото Александра Иноземцева.
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Когда житель Бийска Александр Иноземцев не нашел маски в городских аптеках, то решил напечатать их самостоятельно на 3D-принтере. В беседе с “Комсомолкой” мужчина рассказал, сложно ли делать такие защитные средства, какие материалы он использует и в чем их преимущество.

Александр Иноземцев работает дефектоскопистом в бийском вагоноремонтном предприятии, а в свободное время осваивает 3D-печать. Мужчина купил специальный принтер в 2016 году и тогда же начал пробовать. Много информации нашел в интернете, вскоре поступили первые заказы.

- Сначала печатал различные шестеренки, а недавно делал крепление для детской качели. Там сломалась деталь, мне принесли образец и я сделал точную копию. Также печатал фару для трактора, примеров много. В быту принтер незаменим, - делится бийчанин.

Александр вспоминает, что когда в Алтайском крае всерьез заговорили о пандемии, то он как и многие жители региона решил купить себе маску.

- Обошел городские аптеки и другие магазины, нигде защитных средств не было. Вот я и подумал, почему бы не попробовать сделать маску самостоятельно. Нашел примеры на нескольких сайтах и принялся за дело, - вспоминает мужчина.

Александр Иноземцев в маске. Фото автора.

Александр Иноземцев в маске. Фото автора.

Первые маски Александр сделал из российского PLA-пластика, который заказал через интернет. По его словам, это вещество растительного происхождения, для создания которого используют морковь, молочную кислоту и другие продукты сельского хозяйства.

- Этот “морковный” пластик экологичен, биоразлагаем и безопасен для человека. Многие конструкторы делают из ABS-пластика, в основе которого нефтепродукты. А я же использую только натуральные компоненты. Этот пластик без труда гнется, если подержать его в горячей в воде или подуть феном, поэтому легко сформировал маску для своего лица, - говорит бийчанин.

Производство одного защитного средства занимает около двух часов. Сначала модель загружают в компьютер, затем принтер получает специальный код и наконец постепенно, шаг за шагом происходит печать.

Александр рассказывает, что одно из главных преимуществ таких масок - их многоразовость. В качестве сменных фильтров можно использовать обычные ватные диски. К тому же, делать такие изделия выгодно, ведь минимальная себестоимость составляет 25 рублей. Маски уже прошли первые испытания.

Макска бийчанина. Фото Александра Иноземцева.

Макска бийчанина. Фото Александра Иноземцева.

- По возвращении домой защитное средство можно протереть спиртосодержащим раствором, сменить фильтр и использовать снова. Я уже выходил в маске в магазин за продуктами, через нее легко дышать, никакого дискомфорта я не испытывал, - делится Александр.

Пока мужчина сделал несколько масок для себя и своих близких, на большее не хватает времени. Однако в период самоизоляции бийчанин не только занимается домашними делами, но и по возможности продолжает экспериментировать с 3D-печатью

- Недавно напечатал маску на трикотажной основе. Там используется намного меньше пластика, это защитное средство носить гораздо удобнее. Одна сторона тканевая, а вторая – резиновая, мне понравился конечный результат, - отмечает Александр.

Александр Иноземцев в своей маске. Фото автора.

Александр Иноземцев в своей маске. Фото автора.

Бийчанин признается, что не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем он и дальше планирует совершенствовать свои навыки 3D-печати и моделирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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