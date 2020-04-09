Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля: гимнаст Найдин может вернуться домой

9 Апр 2020 2020-04-09T06:21:39+03:00

Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает

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Алтайский гимнаст Сергей Найдин, который проходит лечение от коронавируса в больнице Солнечногорска, уже не имеет симптомов болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной РФ по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.

Ранее стало известно, что Найдина отправили в больницу прямо из учебно-тренировочного центра «Новогорск» 1 апреля, когда вся команда была вынуждена покинуть базу. Спортсменов проверили на коронавирус, инфекцию подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, но два повторных теста оказались отрицательными.

«Все это время у него не было ни температуры, ничего, никаких проблем. Парень, который лежал с ним в одной палате, выписался. И мы, и Сергей беспокоимся - неизвестно, кого ему теперь подселят», - сказала Валентина Родионенко.

По его словам, Найдина повторно проверили 7 апреля. После отрицительного результата Найдина попытаются забрать из больницы, это уже обсуждалось с министром спорта Олегом Матыциным. Он, в свою очередь, сказал, что, если у Найдина нет никаких показаний и симптомов, спортсмена следует забрать из медучреждения. Сам Найдин чувствует себя хорошо, у него нормальное настроение, гимнаста обеспечивают едой из Новогорска.

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Ведомство сообщает, что на тренировочной базе в Новогорске коронавирусом заболели алтайский гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU