2020-04-09T05:19:07+03:00
Общество

Алтайские спасатели в ближайшие дни ожидают поднятия воды до опасных отметок

Территории, близкие к рекам, может подтопить
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Подтопление территорий может начаться в ближайшие дниПодтопление территорий может начаться в ближайшие дниФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В ближайшие двое суток в Алтайском крае может начаться паводок. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вскрытие рек ожидается на реке Чумыш в районе села Ельцовка. Если вода поднимется до опасной отметки, то ближайшие территории будут подтоплены. Такая же ситуация и на реке Чпша в районе села Красногорское. Подъем воды там ожидают с 9 по 11 апреля.

Спасатели информируют об опасности население и уже подготовили пункты временного размещения для граждан. Кроме того, они мониторят обстановку, и в этом им помогает авиация.

- Сотрудниками Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук проведена оценка снегозапаса в горах Алтайского края. Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком, - рассказал заместитель начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Залюбовский.

В настоящее время обстановка стабильная, подтоплений нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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