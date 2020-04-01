На вкус и цвет: На время паводка вода в кранах барнаульцев может помутнеть

Лед на реке Обь в районе Барнаула еще не тронулся, но некоторые изменения в воде уже произошли.

Временные трудности

По словам начальника центральной аналитической лаборатории Барнаульского водоканала Татьяны Шемалиной, фактически паводок начался еще десять дней назад. В тот период специалисты отметили первое изменение мутности воды, поступающей на очистку.

Вообще, качество питьевой воды, поступающей потребителям, оценивается по двум показателям: мутность и цветность. Оба заметно изменяются только в период прохождения паводка, а в остальное время остаются примерно одинаковыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/769928" frameborder="0"></iframe> Очистные сооружения водоканала.Автор: Анна СЕМИНА

- С 21 марта программа производственного контроля у нас значительно ужесточилась. Если в обычное время количество отобранных за сутки проб составляет около 900, то сейчас оно практически достигло 1200, - говорит специалист. - Это делается для того, чтобы технологическая служба предприятия могла вовремя среагировать на изменившуюся ситуацию и провести адекватные технологические мероприятия.

Очистные сооружения барнаульского водоканалаФото: Анна СЕМИНА

Если говорить проще, то добавить реагенты или увеличить количество обеззараживающих веществ. Буквально в ближайшие дни это станет производственной необходимостью, так как вода в Оби значительно потемнеет. В этом смысле привычным фильтрованием очистить ее будет невозможно. Слишком большое количество взвеси образуется и она довольно мелкая. Для того чтобы удалить ее добавляют флокулянт – специальное химическое вещество, которое склеивает частички взвеси в более крупные хлопья, и затем они удаляются гораздо легче.

Очистные сооружения барнаульского водоканалаФото: Анна СЕМИНА

- Опасаться флокулянтов не стоит, они не меняют химический состав воды и абсолютно безвредны для людей, - заверяют на водоканале.

Добавлять их перед фильтрованием будут до тех пор, пока не сойдет лед и вода не прогреется хотя бы до трех градусов.

Нормы соблюдены

Другая проблема – это цветность. Она меняется из-за того, что в реку попадает талая вода с берегов и полей, а в ней – земля и глина.

- У земли есть свойство, при котором она подкрашивает воду. При этом химический состав не меняется, но она приобретает окраску. В процессе очистки основная часть удаляется, но не полностью, - говорит Татьяна Шемалина.

Вода цветностью даже в 20 градусов считается нормойФото: Анна СЕМИНА

Это тоже считается нормой и санитарные нормы не нарушены. Единственная проблема заключается лишь в том, что для потребителей это может быть заметно, но как правило, многие даже не обращают на это внимание.

- Россия – большая страна и некоторые регионы даже не знают, что такое прозрачная вода. У нас же она окрашена всего один месяц в год. Как правило, при максимальной норме в 20 градусов, до потребителя вода доходит 5-10, - резюмирует специалист лаборатории.

Рассчитано до грамма

Но вот без чего весной никак – так это хлор. Микроорганизмов становится в воде больше и чтобы не произошло массового заражения приходится увеличивать его объем для обеззараживания. Но не стоит беспокоиться, хлора ровно столько, чтобы питьевая вода стала безопасной. Конечно, кому-то некомфортно в это время пить из-под крана. Чтобы она приобрела привычный вкус достаточно дать ей отстояться всего полчаса.

Воду проверяют на наличие микроорганизмов.Фото: Анна СЕМИНА

- В прошлом году у нас произошла модернизация этого процесса и теперь хлор мы получаем сами из поваренной соли методом электролиза. Тем не менее, действует он также. Причем добавляется он не на глазок, как говорится, а количество рассчитывается на основании лабораторных испытаний, - успокаивает Татьяна Шемалина.