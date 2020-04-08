Уровень воды в Оби за сутки резко вырос

8 Апр 2020 2020-04-08T12:30:58+03:00

По состоянию на сегодняшний день в крае подтопленных территорий нет

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Буквально накануне, 7 апреля, в Барнауле на Оби прошел ледоход и за минувшие сутки уровень воды в реке резко возрос.

По данным Алтайского ЦГМС, только за последние часы уровень в реке в районе столицы Алтайского края поднялся на 130 сантиметров. В то же самое время в районе Усть-Пристани отмечается всего плюс восемь сантиметров, а в Камне-на-Оби плюс 38.

Река Чарыш у села Чарышского добавила семь сантиметров, а у села Белоглазово – 16. Алей в Рубцовске пошел на спад – минус 13 сантиметров. Катунь в районе Сросток поднялась на 17 сантиметров, а Бия в наукограде упала на три.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю на 8 апреля на водных объектах бассейна Верхней Оби гидрологическая обстановка стабильная, подтопления не зарегистрированы. В ближайшие два дня на реке Чумыш в районе села Ельцовка ожидается вскрытие реки, в связи с чем продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (320 см над нулем поста), подтопление прибрежных территорий населенных пунктов. Так же в ближайшие дни возможно подтопление прибрежных территорий в районе села Красногорское.

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ИСТОЧНИК KP.RU