2020-04-08T07:29:07+03:00
Общество

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: на Оби начался ледоход

Посмотреть на вскрытие реки пришли десятки жителей [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Активная стадия первой волны паводка еще впереди.Активная стадия первой волны паводка еще впереди.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Посмотреть на вскрытие реки пришли десятки горожан, несмотря на объявленный режим самоизоляции. Потому что это ведь символ обновления, нового сезона и надежды. От всего этого величия обновленной реки хочется воскликнуть по-остаповски: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"

Ледоход на Оби.Видео: Олег Укладов

Конечно, сейчас в городах – это не так важно, как раньше, когда реки были важной транспортной артерией, и по весне, пока лед истончался, жизнь замирала. Сейчас это скорее предвестник паводка.

Кстати, в этом году под угрозой подтопления более 200 населенных пунктов. Спасатели МЧС уже дежурят в представляющих угрозу районах и ведут ежедневный мониторинг уровня воды. На сегодняшний день уровни воды в реках ниже критических на 2-4 метра, но это тоже ничего не значит, так как снеготаяние только началось, а его запасов, как мы знаем, достаточно. Наибольшее опасение вызывают бассейны реки Алей, Чумыш, Большая речка (в Троицком районе), Бурла.

Активная стадия первой волны еще впереди.

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Оби в районе Барнаула начался ледоход.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 апреля 2020: на коронавирус протестировано почти 6,5 тысяч человек
В Барнауле снова моют остановки
За пять лет в Барнауле станет на пять котельных меньше
В Тальменке двое жителей сбросили девушку с моста на лед
СГК благоустроит 287 участков в Алтайском крае
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
На алтайских вокзалах начали наносить разметку для соблюдения дистанции
Дополнительные группы спасателей направили в районы из Барнаула на борьбу с паводком
Эпидемия коронавируса не повлияет на строительство нового терминала в Барнауле
Расписание работы электричек в Барнауле в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы
Почта России доставит жителям Алтайского края пенсии в апреле досрочно
Отключения горячей воды в Барнауле для проведения испытаний теплосетей перенесли на месяц
Дорожный ремонт холодным асфальтом завершается в Барнауле
Пьяный мужчина жестоко расправился с двумя коллегами
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Число авиарейсов из Барнаула продолжает сокращаться
Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12
Курьер, сбивший ребенка, пойдет под суд
Во время пандемии тяжелых больных из районов края будут эвакуировать на Ми-8
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
«Шишковка» открыла бесплатный доступ к своим ресурсам
Режим начисления платы за ЖКХ в Барнауле в период пандемии: пеню начислять не будут