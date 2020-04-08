«Лед тронулся, господа присяжные заседатели»: на Оби начался ледоход
На Оби в районе Барнаула начался ледоход. Посмотреть на вскрытие реки пришли десятки горожан, несмотря на объявленный режим самоизоляции. Потому что это ведь символ обновления, нового сезона и надежды. От всего этого величия обновленной реки хочется воскликнуть по-остаповски: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"
Ледоход на Оби.Видео: Олег Укладов
Конечно, сейчас в городах – это не так важно, как раньше, когда реки были важной транспортной артерией, и по весне, пока лед истончался, жизнь замирала. Сейчас это скорее предвестник паводка.
Кстати, в этом году под угрозой подтопления более 200 населенных пунктов. Спасатели МЧС уже дежурят в представляющих угрозу районах и ведут ежедневный мониторинг уровня воды. На сегодняшний день уровни воды в реках ниже критических на 2-4 метра, но это тоже ничего не значит, так как снеготаяние только началось, а его запасов, как мы знаем, достаточно. Наибольшее опасение вызывают бассейны реки Алей, Чумыш, Большая речка (в Троицком районе), Бурла.
Активная стадия первой волны еще впереди.
ИСТОЧНИК KP.RU