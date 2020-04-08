2020-04-08T09:01:13+03:00
Общество

В Барнауле снова моют остановки

Дезинфекция начнется через несколько дней
Анна СЕМИНА
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Повторная мойка остановок в БарнаулеПовторная мойка остановок в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В среду, 8 апреля, в Барнауле снова начали мыть остановки общественного транспорта.

Пока что сотрудники МБУ «Автодорстрой» проводят механическую мойку. В это время на чистке города также задействованы 98 единиц спецтехники в том числе 15 вакуумных подметально-уборочных машин городской дорожной службы.

- Они заняты в уборке водоотводных лотков на проспектах Ленина, Красноармейском, Калинина, Комсомольском, Космонавтов, Строителей, улицах Димитрова, Молодежной, Попова, Воровского, Павловском тракте и так далее, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Часть рабочих задействованы на очистке водоотводных люков, где могла остаться песчано-соляная смесь и мусор.

Повторная обработка общественных территорий и в частности остановок дезинфицирующими составами начнется в предстоящую пятницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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