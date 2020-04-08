На алтайских вокзалах начали наносить разметку для соблюдения дистанции

8 Апр 2020 2020-04-08T05:54:17+03:00

Санитарная обработка вагонов пригородных электропоездов и пассажирских вагонов проводится с использованием дезинфицирующих препаратов не менее четырех раз в сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На алтайских вокзалах и станциях начали наносить специальную разметку, чтобы пассажирам было проще соблюдать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра в условиях угрозы распространения коронавируса.

- На данный момент соответствующая разметка нанесена на крупных вокзалах Алтая в зонах скопления пассажиров, в том числе у билетных касс. Также для пассажиров размещены специальные информационные листовки, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Сейчас железнодорожники продолжают работать, как важные жизнеобеспечивающие структуры. В поездах, на вокзалах и станциях Алтайского края обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

Санитарная обработка вагонов пригородных электропоездов и пассажирских вагонов проводится с использованием дезинфицирующих препаратов не менее четырех раз в сутки, вокзальных помещений не менее пяти раз в сутки, влажная уборка вокзальных санузлов каждый час. На вокзалах каждые два часа проводится дезинфекция дверных ручек, перил, турникетного и кассового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU