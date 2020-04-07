Число авиарейсов из Барнаула продолжает сокращаться

7 Апр 2020 2020-04-07T08:47:28+03:00

В частности, в Красноярск можно будет улететь не раньше мая

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Из-за введения ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции продолжает снижаться пассажиропоток и как следствие уменьшается число авиарейсов из Барнаула.

По информации министерства транспорта Алтайского края, по состоянию на 9 утра вторника, 7 апреля, авиакомпания «КрасАвиа» полностью отменила все рейсы в Красноярск до конца апреля. «S7» убрала из графика полетов рейсы «Барнаул – Москва» на 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля.

По этому же направление «Уральские авиалинии» не будут выполнять полеты 7, 8, 10, 12, 14 апреля. Ранее запланированные рейсы в Санкт-Петербург на 27 апреля и в Симферополь на 21, 25 и 28 апреля также не состоятся.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы «Барнаул – Москва» на 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU