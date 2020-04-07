Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12

7 Апр 2020 2020-04-07T08:27:09+03:00

За прошедшие сутки в Барнауле не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9.00 7 апреля осталось на прежнем уровне- 12 человек.

Такие данные предоставил оперативный штаб. Тем временем по данным регионального управления Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 1547 человек. За последние сутки добавилось 95 новых помещенных на домашний карантин. Из них 1538 – граждане РФ и девять иностранцев. Сняли с учета 3,5 тысячи человек.

- Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5826 человек. За минувшие сутки на территории региона новых заболевших не выявлено, - отмечают в ведомстве.

Несмотря на это продолжают проводить противоэпидемические мероприятия. Определен круг лиц, имевших контакт с ранее зараженными пациентами.

По информации министерства здравоохранения Алтайского края, регион закупил лекарств, которых достаточно для лечения 973 пациентов с коронавирусом. Запас будет пополняться по мере необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU