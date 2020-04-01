Тренер по кикбоксингу спас уплывшего на льдине мальчика

1 Апр 2020 2020-04-01T11:15:45+03:00

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В Бийске рыбалка школьников едва не закончилась трагедией – мальчик уплыл на льдине на середину реки.

ЧП произошло на Бие. Мальчик стоял на самом краю льда, как вдруг услышал треск и через мгновение он понял, что его относит от берега, сообщает «Бийский рабочий». К счастью, друзья школьника не растерялись: они сразу же сообщили о случившемся в полицию.

- На помощь пришли представители лодочной станции «Нептун» Василий Гаврилин и его сын Александр. Они не думая не секунды спустили на воду деревянную лодку, - пишет источник.

Все это время мальчик держался стойко: не паниковал. Просто замер и ждал, когда придет спасение. К счастью, операция завершилась благополучно. Юного рыбака благополучно доставили на берег. Его спасителем оказался тренер по кикбоксингу.

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ИСТОЧНИК KP.RU