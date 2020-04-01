Проблему получения справок для детсадовцев прокомментировали в Барнауле

1 Апр 2020 2020-04-01T05:31:01+03:00

В настоящее время в детских садах работают только дежурные группы Фото: Анна СЕМИНА

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Министерство здравоохранения и министерство образования Алтайского края подняли проблему получения справок для посещения детских садов после завершения вынужденных каникул.

В настоящее время, в связи с объявленными выходными с 28 марта по 5 апреля, детские сады в крае посещают 1,5% детей. В Барнауле эта цифра чуть больше – 2%. Открыты дежурные группы – это те, чьи родители обязаны работать в данный период.

Однако уже в понедельник, 6 апреля, большинству воспитанников придется вернуться к занятиям.

- Изначально предполагалось, что для этого нужно взять справку о здоровье и отсутствии контактов с инфекционными больными. 30 марта алтайский минздрав ответил, что для возвращения в детсады справка не нужна, - сообщают в пресс-службе минобра и по данным этого ведомства, эта проблема все же является межведомственной и окончательное решение будет принято только сегодня, 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU