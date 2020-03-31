Как будет проходить дистанционное обучение в школах

На прошлой неделе, во время весенних каникул, учителям было не до отдыха. С 6 апреля 2020 года им предстоит перейти на дистанционное обучение, поэтому они смотрели вебинары, знакомились с образовательными интернет-платформами, выбирали инструменты для работы в новом формате. Если у учителей уже есть какая-то ясность, то родители, пожалуй, пребывают в полном неведении. И всех волнует вопрос: «Как это будет проходить?»

Когда начнётся дистанционное обучение в школах?

Дистанционное обучение должно было начаться сразу после весенних каникул, 30 марта. Однако Президент РФ Владимир Путин объявил о нерабочей неделе, и занятия в школах теперь начнутся 6 апреля и продлятся до 12 апреля. Таким образом, на дистанте придётся учиться 5-6 дней, и некоторые учителя видят в этом плюс: «Всего пять дней! Переживём, главное, чтобы все были здоровы!». Другие учителя настроены не столь оптимистично: «Никто не знает, сколько продлится дистанционное обучение - неделю-две или больше. И вообще, как оно будет проходить, увидим только после 5 апреля».

Как готовятся учителя?

Во время весенних каникул учителя изучали особенности дистанционного обучения при помощи вебинаров Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова. Спрос на эти занятия был очень высоким. По словам начальника отдела информатизации АИРО Дмитрия Лобачёва, на вебинарной площадке был установлен лимит 300 подключений к одному вебинару. Из-за большого количества желающих вебинары пришлось перенести на площадку сервиса YouTube. В среднем каждый вебинар посмотрело около 700 человек. На сайте института был создан раздел «Методическое сопровождение дистанционного обучения», в котором можно найти записи прошедших вебинаров и график новых. Вебинары будут проходить и в течение недели, объявленной нерабочей. Также в институте работает «горячая линия» методической поддержки дистанционного образования, с 30 марта по 5 апреля вопросы будут приниматься только по электронной почте.

Какие инструменты выбирают учителя?

Неделя, объявленная нерабочей, станет для учителей временем написания планов уроков, подготовки материала, изучения содержания занятий, выложенных на образовательных платформах, а также создания дополнительных групп в мессенджерах.

- Я как классный руководитель создаю в WhatsApp группу своего 11 класса, к которой присоединяю учеников и учителей-предметников. В группе будут проходить опросы, можно пользоваться функцией «видеозвонок», пояснять какие-то задания, - сказала Ольга Бойко, учитель русского языка и литературы из Ярового.

Учителя начальных классов, с которыми удалось поговорить, в качестве инструмента связи будут использовать родительские группы в мессенджерах и электронную почту родителей.

Основным инструментом информирования станет ресурс «Сетевой город. Образование», где планируют выкладывать задания в электронных дневниках и информацию на доске объявлений.

Также педагоги выбрали для работы такие платформы, как «Российская электронная школа», «Учи.ру». Учителя начальных классов ряда школа края уже несколько лет работают с платформой «Яндекс. Учебник». Список рекомендуемых ресурсов можно найти на сайте АИРО и сайтах школ. Также будут использоваться электронные формы учебников и ресурсы, которые позволяют самостоятельно создавать тесты для проверки знаний.

Неделя, объявленная нерабочей, станет для учителей временем написания планов уроков, подготовки материала.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как готовятся школы?

Администрации школ создавали на сайтах своих учреждений разделы, посвящённые дистанционному обучению. К примеру, барнаульский лицей №112 ещё на каникулах разместил в нём необходимые документы (приказы краевого Минобра, городского комитета по образованию, внутренний приказ) и список онлайн-ресурсов, которые рекомендуется использовать для дистанционного обучения.

В пятницу, 27 марта, в школах края прошли совещания с учителями, с которых педагоги вышли с разными впечатлениями, от «вопросов множество» до «ясность, в принципе, есть».

Также школы на прошлой неделе собирали с родителей заявления на организацию обучения в дистанционной форме. Некоторых родителей насторожила фраза о том, что на них хотят возложить ответственность не только за жизнь и здоровье ребёнка на время дистанционного обучения, но и за прохождение программы.

- Прикольно: я должна взять ответственность за освоение программы своим ребёнком. Не работать, а сидеть и контролировать. Подписывать отказалась. Интересно, какие будут санкции? - такие вопросы родители задают в социальных сетях.

Общение с учителями прояснило происхождение этой фразы. Даже в обычном режиме некоторые школьники, в том числе учащиеся выпускных классов, могут пропускать занятия или систематически опаздывать. Учителя опасаются, что ученики, которые позволяют себе такое отношение к учёбе, на дистанте могут и вовсе её игнорировать.

- Отличники, хорошисты, средние по успеваемости ученики должны нормально освоить такой формат, у них должно всё получиться. Но удастся ли наладить взаимодействие с детьми, которые пропускают занятия без уважительных причин? Поэтому ответственность возлагается на родителей и классного руководителя, - говорит Владимир Михайловский, учитель химии и биологии из Немецкого национального района.

Что с технической возможностью?

По словам опрошенных учителей, не у всех детей она есть - имеется в виду как отсутствие гаджетов, так и доступа к Интернету. Правда, по оценкам одних, их нет менее чем у десяти детей во всей школе. По оценкам других, количество таких учеников в их школе может составлять около 20 процентов. Министр образования края Максим Костенко приводил цифру: 5-7 процентов детей школьного возраста нужных гаджетов не имеют.

Для учителей проблемой может стать низкая скорость школьного интернета, и они бы предпочли по этой причине работать из дома. Есть и небольшой процент педагогов, которые не умеют работать с интернет-сервисами.

Краевое министерство образования и науки сейчас проводит мониторинг технической готовности школ к дистанционному обучению. Он позволит узнать, сколько школ не имеют возможности использовать технологии дистанционного обучения и сколько учителей ими не владеют.

Также педагоги выбрали для работы такие платформы, как «Российская электронная школа», «Учи.ру».Фото: Олег УКЛАДОВ

Как будет проходить дистанционное обучение?

Занятия у школьников среднего и старшего звена будут проходить онлайн в режиме реального времени. То есть по обычному расписанию: если урок начинается в 8-00, то и ученики должны подключиться к нему ровно в восемь.

В начальной школе, судя по ответам учителей, такой строгости не будет.

- Я веду первый класс и понимаю, что не все дети могут сами контролировать процесс обучения. Поэтому я буду строить работу так, чтобы дети могли выполнять задания в удобное для родителей время. Я буду выкладывать задания в «Сетевом городе» и в родительской группе, при необходимости отправлять по почте, а родители проконтролируют их выполнение, когда смогут. Я буду давать в эти дни материал в основном на повторение. Мы заведем две тетради для заданий по русскому языку и математике. Если дистанционное обучение будет продлено, попрошу родителей принести их на проверку, - поделилась одна из барнаульских учителей.

Как будет проходить проверка знаний у школьников средних и старших классов? Ольга Бойко, учитель русского языка и литературы из Ярового. ответила, что будет использовать созданные ею в специальных сервисах тесты, давать проверочные задания во время онлайн-уроков, а домашние работы по русскому языку попросит сфотографировать и прислать по электронной почте.

Как будет происходить подготовка к экзаменам?

Да, родители переживают о том, что дни дистанта украдут время, которое можно было бы использовать для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ.

- У меня двое детей, младшая учится в первом классе, и я особенно за учёбу не переживаю. А старшая заканчивает 11 класс, и как-то тревожно, что она может пропустить дополнительные занятия – до экзаменов остались считанные недели, - говорит одна из барнаульских мам.

А есть ли тревога по этому поводу у учителей? Педагог химии и биологии Владимир Михайловский ответил так:

– Опасения возникают и при очном образовании, а при дистанционном мы боимся некоторых и вообще потерять, особенно тех, которые не особенно прилежно посещают занятия. Однако, нам уже известно, что разрешено в одном здании находится группе не более 12 человек, поэтому мы решили, чтоб будем проводить в течение этой недели консультации по схеме 10 учеников + учитель.

Перенесут ли ЕГЭ в связи с продлением каникул? Да, министерство просвещения РФ изменило срок начала основного периода ЕГЭ. Экзамены начнутся не 25 мая, а 8 июня. У девятиклассников первый экзамен состоится 9 июня. Расписание экзаменов будет скорректировано.