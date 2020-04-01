Вокзалы Барнаула обрабатывают антисептиком

1 Апр 2020 2020-04-01T04:41:12+03:00

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Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев накануне, 31 марта, проинспектировал как в Барнауле проводят уборку зданий вокзалов, а также обрабатывают подвижной состав, в частности автобусы.

По словам директора автовокзала Алексея Богданова и руководства Западно-Сибирской железной дороги, влажная уборка в зданиях с применением специальных растворов проводится каждые два часа. При этом работники обеспечены всем необходимым: масками и перчатками. Для пассажиров также открыты медицинские кабинеты. Их сотрудники прошли инструктаж и знают алгоритм действий в любой ситуации.

- Автобусы обрабатываются на предприятиях перевозчиков и приезжают на автовокзал уже готовыми к загрузке пассажиров. Проводится сначала мойка внешней части кузова, а затем салон обрабатывается специалистом с применением специальных дезинфицирующих средств, - сообщают в пресс-службе минтранса.

Подвижной состав также подвергается санитарной обработке.

Как рассказали министру, в связи с последними событиями пассажиропоток на ж/д и автомобильном транспорте упал на 35-40%. Это говорит о том, что гости и жители региона все же стараются соблюдать карантин и не пользуются транспортом без острой необходимости. При этом стоит понимать, что из-за низкой наполняемости автобусов неизбежны изменения в расписании, так что перед поездкой желательно уточнить его в справочных:

(3852) 61-78-79 - диспетчер в г. Барнаул;

(3854) 40-52-52 - диспетчер в г. Бийск;

(38557) 2-91-80 - диспетчер в г. Рубцовск.

Расписание движения железнодорожного транспорта на данный момент действует в прежнем режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU