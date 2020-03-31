2020-03-31T10:01:25+03:00
Общество

Алтайские пассажироперевозчики потеряли много денег и просят помощи

Предприятия просят наложить мораторий на уплату транспортного налога
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: fotobus.msk.ru/Фото: fotobus.msk.ru/
Изменить размер текста:

В Алтайском крае из-за коронавирусного карантина серьезно рухнул пассажиропоток в транспорте. Из-за этого алтайские автоперевозчики, которые не обеспечили себе подушку безопасности, обратились в краевой минтранс, налоговую за помощью.

Как сообщили «Вести Алтай», в письме расписывается, что выручка только в Барнауле сократились на треть после появления коронавируса на Алтае. Рынок перевозок страдает в целом: осложнилась работа и на рынке грузоперевозок. Из-за сложившихся условий водителей с международных рейсов отправляют на 14-дневный карантин, из-за чего случился кадровый коллапс.

Тем временем закрываются консульские отделы зарубежных посольств, из-за чего невозможно оперативно оформить новые визы водительскому составу. Некоторые алтайские компании просят наложить мораторий на транспортный налог на полгода и перенести сроки, предусмотренные для установки тахографов.

«Мы просим приблизиться к вопросу субсидирования перевозок в Барнауле. Это перевозка пенсионеров, которая сейчас в принципе не субсидируется, хотя должна субсидироваться из бюджета Барнаула. Сейчас это прорабатывается, но мы хотим, чтобы форсировали принятие этого документа», — говорит генеральный директор транспортной компании Роман Арапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограничения для большегрузов ввели на Алтае
Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет
Стали известны подробности истории сибирячки, заразившейся коронавирусом в Паттайе
Алтайские организации, которые работают несмотря на коронавирус, накажут
Алтайские пассажироперевозчики потеряли много денег и просят помощи
В Барнауле прекратили работу ТЦ и магазины непродовольственных товаров
На Алтае женщина так хотела шпица, что договорилась о доставке на такси
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
«Ростелеком» показал барнаульским школьникам «Лицей»
В Алтайском крае случился пожар с двумя погибшими
Барнаулец пытался проглотить наркотики на глазах у полицейских, но ему не дали
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Ростелеком» показал барнаульским школьникам «Лицей»
Барнаульские дорожники ворошат снег и чистят проезжую часть после зимы
На Алтае парень не хотел идти в армию, а теперь пойдет под суд
В Барнауле продают маленькую, но уютную квартиру за миллион рублей
В барнаульских детсадах работают дежурные группы
Роспотребнадзор будет искать нарушителей указа о «карантине»
В Алтайском крае развернут восемь дополнительных инфекционных госпиталей
Алтайские швеи делают веселые многоразовые маски из ткани