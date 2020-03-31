Алтайские пассажироперевозчики потеряли много денег и просят помощи

31 Март 2020 2020-03-31T10:01:25+03:00

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В Алтайском крае из-за коронавирусного карантина серьезно рухнул пассажиропоток в транспорте. Из-за этого алтайские автоперевозчики, которые не обеспечили себе подушку безопасности, обратились в краевой минтранс, налоговую за помощью.

Как сообщили «Вести Алтай», в письме расписывается, что выручка только в Барнауле сократились на треть после появления коронавируса на Алтае. Рынок перевозок страдает в целом: осложнилась работа и на рынке грузоперевозок. Из-за сложившихся условий водителей с международных рейсов отправляют на 14-дневный карантин, из-за чего случился кадровый коллапс.

Тем временем закрываются консульские отделы зарубежных посольств, из-за чего невозможно оперативно оформить новые визы водительскому составу. Некоторые алтайские компании просят наложить мораторий на транспортный налог на полгода и перенести сроки, предусмотренные для установки тахографов.

«Мы просим приблизиться к вопросу субсидирования перевозок в Барнауле. Это перевозка пенсионеров, которая сейчас в принципе не субсидируется, хотя должна субсидироваться из бюджета Барнаула. Сейчас это прорабатывается, но мы хотим, чтобы форсировали принятие этого документа», — говорит генеральный директор транспортной компании Роман Арапов.

ИСТОЧНИК KP.RU