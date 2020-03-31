В Барнауле продают маленькую, но уютную квартиру за миллион рублей

31 Март 2020 2020-03-31T05:01:47+03:00

Нынешний хозяин недвижимости видит плюс в том, что она находится в тихой части города

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В Барнауле продают квартиру, площадь которой составляет всего 12 квадратных метров. Объект находится в Октябрьском районе на Молодежной, 2а.

Объявление выставлено на сайте kuprod.ru. Автор сообщения предлагает купить «солнечную, уютную кухню и прихожую». Квартира находится на первом этаже кирпичного дома. Всего три комнаты, самая большая из них – зал площадью в восемь квадратных метров.

- Явным плюсом является то, что дом находится в тихой части центра города, где имеются административные, государственные учреждения и коммерческие организации. Вся основная инфраструктура в шаговой доступности, институты, гимназия №45, Гуляевская гимназия, Д/С №133, Алтайский государственный музыкальный театр, Диагностический центр Алтайского края. -Квартира с хорошим ремонтом, всегда тепло и светло - заходи и живи (пластиковые окна, выходящие во двор, на полу линолеум, входная металлическая дверь), - говорит хозяин квартиры.

Также покупателю должно повезти с соседями: по словам автора поста, они в подъезде доброжелательные.

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Объект построен по индивидуальному проекту (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU