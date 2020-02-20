В Барнауле продают трехэтажный особняк с соснами на 70 млн рублей
В Барнауле выставили на продажу коттедж за 70 млн рублей. Дом построили в 2008 году на Змеиногорском тракте.
Трехэтажная усадьба площадью 400 кв. метров продается вместе с участком на 17 соток. Дом построен из кирпича. По словам владельцев, в элитном жилье есть солевая комната, бильярдная, игровая площадка, а также отдельные апартаменты под домашний кинотеатр.
Территория дома огорожена, внутри — двор с ландшафтным дизайном, а также высокие сосны и другие деревья. Во дворе есть зона барбекю и отдыха, благоустроенная баня с бассейном в отдельном комплексе. Особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту, утверждают авторы объявления о продаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU