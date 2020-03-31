2020-03-31T04:45:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В барнаульских детсадах работают дежурные группы

Туда принимают детей тех, кто работает на этой неделе
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Туда принимают детей тех, кто работает на этой неделеТуда принимают детей тех, кто работает на этой неделеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле работают более 70 дежурных групп в детских садах. Режим работы, как сообщили в администрации города, изменили с 30 марта.

Всего в 71 учреждение организовали 72 дежурные группы. Туда принимают детей, чьи родители продолжают работать в период нерабочей недели. Чтобы ребенка допустили до занятий, необходимо предоставить официальную справку о том, что родители не освобождены от работы.

- Утренний прием детей проходит с обязательным мытьем рук, осмотром и термометрией. Дезинфекция проводится согласно правилам, - рассказали в комитете по образованию краевой столицы.

Напомним, президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса. Правда, не для всех. Так, например, жизнеобеспечивающие организации продолжают непрерывно работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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