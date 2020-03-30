2020-03-30T19:08:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор будет искать нарушителей указа о «карантине»

Нарушителей будут административно наказывать
Анастасия Корягина
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Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко.Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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С 31 марта в Алтайском крае начнут проводить рейды по соблюдению ограничительных мероприятий. В Барнауле будут работать сразу пять бригад Роспотребнадзора. Проверки коснутся общепита, ТРЦ, парков, спортивных и развлекательных заведений.

В других городах и населенных пунктах рейды пройдут во взаимодействии с органами местного самоуправления и полицией, сообщает сайт региона. Нарушителей будут наказывапть по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

— Будем приходить к злостным нарушителям по информации, полученной от органов местного самоуправления, МВД. Будем привлекать к административной ответственности. А если организации будут категорически против временного закрытия, то будем приостанавливать деятельность принудительно, опечатывать помещения, вводить запрет на пять суток и передавать в суды материалы на приостановку деятельности», — заявыила главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко.

Справка

По статье 6.3 КоАП наказывают штрафом в размере от 500 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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