Алтайские швеи делают веселые многоразовые маски из ткани

30 Март 2020 2020-03-30T17:33:13+03:00

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Швеи из Камня-на-Оби в условиях дефицита медицинских масок из-за пандемии коронавируса начали создавать многоразовые повязки из ткани. Владелица швейной мастерской Елена Сергеева вместе с соседями по магазину сшили маски для себя и своих детей, сообщают «Каменские известия».

Каменцы сразу же заинтересовались и стали заказывать маски. За один день женщины получили заказов на несколько дней работы — ведь в городских аптеках защитных масок нет.

Разноцветные трехслойные маски из натуральных тканей можно использовать неограниченное количество раз — главное, стирать после использования. По словам швей, идею и выкройки они нашли в интернете.

Средняя цена маски составляет 120 рублей. Оптовым покупателям будут делать скидки. В стоимость изделия входят материалы и плата за ручную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU