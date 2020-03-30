2020-03-30T15:19:34+03:00
Общество

В центре Барнаула могут построить новую высотку

Она может достигать 25 этажей или 75 метров
Анастасия Корягина
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Участок под высотку. Фото: скриншот Яндекс.КартыУчасток под высотку. Фото: скриншот Яндекс.Карты
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Новая высотка может появиться рядом с Домом быта на пр. Ленина, 106. Территорию площадью в 6,6 тыс. кв. метров выставили на продажу, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Стоимость объекта — 29 млн рублей. На этом участке можно строить как малоэтажные, так и высотные жилые дома. Они могут достигать 25 уровней или 75 метров. Нежилым зданиям разрешается иметь любые направления, в том числе административное, образовательное, медицинское, спортивное, развлекательное. Допустимая высота — 30 метров.

В настоящее время земля используется под торгово-выставочные комплексы. На участке с 2015 года стоит одноэтажное здание площадью 350 кв. метров. Остальная часть территории используется для парковки автомобилей или пустует.

Рядом с участком есть учебные заведения, поликлиника, банки, ТРЦ «Пионер», остановки всех видов общественного транспорта. Через дорогу завершается строительство нового высотного дома (на пр. Ленина, 123), состоящего сплошь из квартир-студий. Рядом с ним располагаются аварийные жилые двухэтажки под снос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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