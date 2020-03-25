В «тихом центре» Барнаула построят небоскреб
В центре Барнаула начали строить 24-этажную высотку. Она входит в жилой комплекс «Солар», который расположится на ул. Песчаная, 171. Застройщик - ПСК «Строительная перспектива».
Как сообщает Алтайский портал недвижимости, первый корпус насчитывает 17 этажей, шесть блок-секций и уже почти готов. Второй пока в разработке: идут котлованные работы.
По данным проектной декларации, 24-этажная свечка строится из кирпича, планируется один подъезд и 206 квартир, площадью от 43 до 92 кв.м. На прилегающей территории разместят подземную парковку на 226 мест.
Сам ЖК «Солар», будет состоять из 3-4 домов. Он займет целый квартал, в границах ул. Песчаной, пер. Ядринцева, ул. Кирова и пер. Революционным. В центре возведут фонтан, игровые площадки, спортивную зону и место под хозяйственные нужды.
Этот квартал в народе прозвали «Тихий центр» Барнаула. Он активно застраивается высотками после сноса частников. Однако с одной стороны (ул. Песчаная и Кирова в сторону ул. Челюскинцев) остается не расселенный частный сектор.
Проект 24-этажного небоскреба в Барнауле
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ИСТОЧНИК KP.RU