В «тихом центре» Барнаула построят небоскреб

25 Март 2020 2020-03-25T17:05:29+03:00

Рядом все еще остается небольшой участок частного сектора

Изменить размер текста: A A

В центре Барнаула начали строить 24-этажную высотку. Она входит в жилой комплекс «Солар», который расположится на ул. Песчаная, 171. Застройщик - ПСК «Строительная перспектива».

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, первый корпус насчитывает 17 этажей, шесть блок-секций и уже почти готов. Второй пока в разработке: идут котлованные работы.

По данным проектной декларации, 24-этажная свечка строится из кирпича, планируется один подъезд и 206 квартир, площадью от 43 до 92 кв.м. На прилегающей территории разместят подземную парковку на 226 мест.

Сам ЖК «Солар», будет состоять из 3-4 домов. Он займет целый квартал, в границах ул. Песчаной, пер. Ядринцева, ул. Кирова и пер. Революционным. В центре возведут фонтан, игровые площадки, спортивную зону и место под хозяйственные нужды.

Этот квартал в народе прозвали «Тихий центр» Барнаула. Он активно застраивается высотками после сноса частников. Однако с одной стороны (ул. Песчаная и Кирова в сторону ул. Челюскинцев) остается не расселенный частный сектор.

Проект 24-этажного небоскреба в Барнауле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самый страшный» офисник Барнаула начали разбирать

Некрасивый офисник на ул. Пушкина, 56 в Барнауле постепенно исчезает из исторического центра. Там провели демонтаж крыши, окон и фасада, а участок у здания забросали строительным мусором (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU