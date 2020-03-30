Оперативный штаб по коронавирусу рассказал о «перекрытом» въезде в Бийск

30 Март 2020 2020-03-30T14:48:18+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае сообщил о новом фейке: неизвестные распространяют информацию о том, что якобы перекрыт въезд в Бийск.

В социальных сетях и мессенджерах рассылают фотографии, на которых запечатлены перекрытая трасса (похожая на региональную, а не на Чуйский тракт) и голосовое сообщение о том, что движение якобы перекрыто.

В сообщении говорится, что граждан, желающих проехать, не пропускают сотрудники ГИБДД и военные. По другой версии — пускают только по прописке.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили, что эта информация не соответствует действительности. По данным полицейских, никаких похожих мероприятий в крае не проводится, ограничений по проезду в Бийск и другие населенные пункты края нет. Также сообщается, что фотографии, скорее всего, вообще сделаны не в Алтайском крае.

Власти призывают жителей региона не поддаваться панике и проверять информацию на официальных ресурсах.

Узнать о состоянии проезда можно по телефонам диспетчерских служб:

- дежурный КГКУ «Алтайавтодор» (региональные трассы): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай» (федеральные трассы): 8 (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU