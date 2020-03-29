Мошенники пытаются обмануть пенсионеров, используя тему коронавируса
Кому война, а кому мать родная. Мошенники пытаются воспользоваться страхом людей перед коронавирусом и выманить у них деньги. Об этом рассказал глава алтайского отделения пенсионного фонда Борис Трофимов.
По его словам, неизвестные звонят пожилым людям, представляясь волонтерами от ПФР и предлагая свою помощь в покупке продуктов, оплачивать их якобы должен пенсионный фонд.
- Никакие волонтеры от нас не действуют. Будьте бдительны и не доверяйте не чистым на руку людям, - предупредил жителей чиновник.
Глава алтайского отделения пенсионного фонда Борис Трофимов.Видео: Иван Олексюк
Напомним, в связи с объявленной выходной неделей, которая нужна, чтобы снизить риск распространения коронавируса, ПФР ограничил личный прием граждан. Жителей просят воздержаться от визитов, отложить вопросы или решать их удаленно с помощью сотрудников пенсионного фонда.
Кстати, работодателей, которые не успеют из-за внезапно свалившихся выходных, сдать отчетность, не будут наказывать. Они получат необходимую отсрочку.
ИСТОЧНИК KP.RU