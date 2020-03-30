«Эвалар» переоборудовал производственные линии под выпуск антисептических средств

30 Март 2020 2020-03-30T13:46:05+03:00

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Распространение коронавируса сделало предметом первой необходимости антисептические средства для рук и предметов быта. В связи с этим бийское предприятие «Эвалар» переоборудовало производственные мощности и уже производит продукцию, которую так ждут люди, пишет «Бийский рабочий».

В настоящий момент возможности производства позволяют выпускать до 500 тысяч упаковок антисептиков в месяц, при полном развёртывании мощностей производство готово обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно. Первые отгрузки запланированы на начало апреля.

Новый антисептик выпускается на линии для производства косметической спиртосодержащей продукции. Оборудование — огромные металлические реакторы российского производства (кстати наши, сибирские — созданные инженерами из Томска), в которых происходит смешение ингредиентов, а также универсальный французский аппарат для розлива и закупоривания тары из различных материалов и различного объема — давно освоено и настроено.

Производство антисептиков от «Эвалар». Фото: Иван ЗяблицкийФото: газеты «Бийский рабочий»

Запустить такую линию «с нуля» было бы задачей непростой и долговременной, поскольку потребовало бы получения специальных лицензий. К счастью, у «Эвалара» все допуски для этого уже были, а потому внедрение нового производства удалось осуществить в рекордные сроки — менее недели. Для этого у компании есть все: лицензия Росалкогольрегулирования, производственная линия, сырье, специалисты.

«Эвалар» уже выпускает антисептический спрей для рук, гели-санитайзеры и растворы. Они выходят под маркой «ОРВИС».

— «ОРВИС» — это серия противовирусных средств. Теперь в нее войдут и антисептические средства. Это спреи для рук, гели, растворы спиртовые. Надо отметить, что подобная продукция прежде в России высоким спросом не пользовалась. Но теперь, думаю, культура поведения изменится, и даже после эпидемии такие гели будут востребованы, — говорит Лариса Прокопьева, генеральный директор ХК «Эвалар».

Производство антисептиков от «Эвалар». Фото: Иван ЗяблицкийФото: газеты «Бийский рабочий»

Средства на основе спирта обеспечивают санацию на 99%, поэтому их использование равноценно мытью рук. К 1 апреля продукция уже появится в сети аптек «Эвалар».

Антисептики будут фасоваться во флаконы по 50 и 100 мл. Как показывает практика, такая упаковка наиболее удобна, ведь антисептик — это вещь, которую необходимо всегда иметь при себе – в школьном рюкзаке, в сумочке, в кармане. Небольшой флакон можно положить в машину и взять с собой в дорогу.

На «Эваларе» планируют разработать еще несколько видов тары — например, прямоугольной формы, чтобы носить в нагрудном кармане. Но это в будущем, а пока задача номер один – вывести препарат в аптеки, чтобы закрыть нехватку антисептических средств на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU