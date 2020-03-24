Прокуратура Алтайского края принимает жалобы на завышенные цены

24 Март 2020 2020-03-24T07:52:23+03:00

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов Фото: Анна СЕМИНА

В частности это касается продуктов, лекарств и средств первой необходимости

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Прокуратура Алтайского края открыла телефон «горячей линии», по которой можно оставить жалобу на необоснованные завышенные цены.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в частности это касается высоких цен на продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. Информация о том, что это действительно происходит, периодически всплывает в социальных сетях.

- Сообщить об имеющихся фактах можно в прокуратуру района или города по месту нахождения торговой точки, - отмечают в ведомстве.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону в Барнауле: (3852) 222-015 в прокуратуру края, в выходные и праздничные дни жалобы принимает дежурный прокурор: 8-903-947-61-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU