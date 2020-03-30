2020-03-30T07:32:19+03:00
Происшествия

Девушка обчистила продуктовый магазин ради поездки на шашлыки

Она работала в торговой точке продавцом
Анастасия Корягина
Поделиться:
Продавец присвоила продукты и деньги на общую сумму 15 тысяч рублей.Продавец присвоила продукты и деньги на общую сумму 15 тысяч рублей.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула обворовала небольшой продуктовый магазин, чтобы погулять на природе. Она проработала всего около месяца, когда ее пригласил сожитель в поездку на базу отдыха.

Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, предприимчивая девушка решила похитить в магазине спиртное и продукты питания. Она взяла несколько бутылок водки, вино, пиво, сигареты, колбасу, пельмени — всего продуктов на сумму более 7 000 рублей, а также прихватила из кассы около 8 000 рублей наличными.

Работодатель вычислил пропажу и предложил молодой женщине добровольно возместить ущерб, но она отказалась. Тогда он обратился в полицию. После этого девушка во всем призналась, написала явку с повинной в совершении хищения и вернула часть денег.

Девушку осудили за присвоение и растрату. Ей назначили наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Приговор суда вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенница из Бийска обманула владельцев магазина Koton в ТРЦ Galaxy

Женщина почти полтора года промышляла мошенничеством (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24