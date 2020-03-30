Девушка обчистила продуктовый магазин ради поездки на шашлыки

30 Март 2020 2020-03-30T07:32:19+03:00

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Жительница Барнаула обворовала небольшой продуктовый магазин, чтобы погулять на природе. Она проработала всего около месяца, когда ее пригласил сожитель в поездку на базу отдыха.

Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, предприимчивая девушка решила похитить в магазине спиртное и продукты питания. Она взяла несколько бутылок водки, вино, пиво, сигареты, колбасу, пельмени — всего продуктов на сумму более 7 000 рублей, а также прихватила из кассы около 8 000 рублей наличными.

Работодатель вычислил пропажу и предложил молодой женщине добровольно возместить ущерб, но она отказалась. Тогда он обратился в полицию. После этого девушка во всем призналась, написала явку с повинной в совершении хищения и вернула часть денег.

Девушку осудили за присвоение и растрату. Ей назначили наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Приговор суда вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU