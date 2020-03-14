Мошенница из Бийска обманула владельцев магазина Koton в ТРЦ Galaxy

Жительница Бийска приехала покорять Барнаул, но вернулась домой с судимостью. Женщина устроилась продавцом в магазин Koton в ТРЦ Galaxy, и промышляла там мошенничеством.

Как рассказала «КП»-Барнаул» старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, злоумышленница совмещала должность продавца и менеджера, и поэтому имела доступ к кассе, а также обладала правом заполнять и подписывать различные документы.

С августа 2018 года по январь 2020 года женщина несколько раз реализовала одну и ту же преступную схему. Как только ей попадался покупатель, который рассчитался наличными и не забрал чек, она прятала платежный документ, а затем использовала его. Продавец заполняла якобы от имени покупателя документ на возврат товара по той или иной причине,а затем ставила свою подпись, соглашаясь вернуть деньги. После этого она забирала нужную сумму из кассы и присваивала себе.

Опасаясь попасться, бийчанка делала «возврат» на небольшие суммы — от 500 до 1200 рублей. В ходе следствия удалось доказать несколько эпизодов мошенничества на общую сумму 5,5 тыс. рублей. Полицейские проанализировали документы и видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых не нашли фактов визитов покупателей с просьбами о возврате товара. У правоохранителей есть подозрения, что фактов преступления было гораздо больше, но доказать это не удалось.

Интересно, что бийчанка приехала в Барнаул на заработки, ради лучшей жизни. Она замужем, у нее есть маленький ребенок, и внешне, по словам свидетелей, выглядит максимально благополучным человеком, о котором «никогда не подумаешь», что он может совершить преступление.

Женщина признала вину и раскаялась. Мировой суд назначил ей в качестве наказания штраф — шесть тысяч рублей. После приговора бийчанка вернулась на постоянное место жительства домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: